Taranto-Crotone rinviata a data da destinarsi

calcio serie c

CROTONE Taranto-Crotone, gara valida per la 29esima giornata del girone C del campionato di Serie C, rinviata a data da destinarsi. Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, «sentito il parere dei componenti del Consiglio Direttivo», vista «la nota del procuratore federale del 26.02.2025 nella quale comunica l’intervenuta notifica alla società Taranto dell’avviso di conclusione indagini nel procedimento disciplinare instaurato a seguito di segnalazione Covisoc», ha disposto il rinvio della partita.

Foto Fc Crotone

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato