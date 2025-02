Passo decisivo per l’ospedale di Comunità di Gerace

l’annuncio

GERACE Traguardo in vista per la definitiva realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Gerace, frutto della riconversione della struttura a suo tempo realizzata in località “Largo Piana” come Ospedale geriatrico, per lungodegenza e riabilitazione. Con delibera n. 223 del 26.02.2025 della Direttrice Generale dell’Asp 5 di Reggio Calabria, d.ssa Lucia di Furia, infatti, è stato approvato il Progetto esecutivo per il predetto intervento sull’immobile geracese rientrante nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6, Componente 1, Investimento 1.1, “Realizzazione degli Ospedali di Comunità”. A dare notizia del decisivo passo in avanti compiuto “grazie all’impegno profuso dalla Direttrice Generale dell’Asp reggina e dal Governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nonché da tutto il personale preposto”, è il sindaco di Gerace, Rudi Lizzi, il quale esprime profonda quanto comprensibile soddisfazione per l’importante obiettivo raggiunto dopo ben 27 anni d’attesa (nel 1998, infatti, i lavori di costruzione dell’ex Ospedale furono completati e collaudati). Il Sindaco Lizzi manifesta anche particolare apprezzamento- per il costante e silenzioso lavoro fin qui svolto- a Giuseppe Varacalli, Capogruppo consiliare di Maggioranza con delega alla Sanità nonché Presidente regionale di Federsanità Anci Calabria il quale, “con riconosciuta competenza ed instancabile impegno, ha seguito tutte la varie tappe dell’importante iter”. L’auspicio è che in tempi brevissimi inizino i lavori di riconversione ed adeguamento della struttura indispensabile per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria nella Locride. (redazione@corrierecal.it)