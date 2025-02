Elezioni a Cassano all’Ionio, Gaudiano: «Io indipendente e con un occhio attento alla sanità»

il messaggio

CASSANO ALL’IONIO «Con tantissima emozione, orgoglio ed entusiasmo prendo atto dell’indicazione unanime che mi designa quale candidata sindaco della coalizione Civica, Democratica e Riformista. Tantissime le attestazioni di affetto e stima ricevute in queste ore che mi fanno sentire fiera del lavoro sin qui svolto, la mia attività politica amministrativa è da sempre orientata al bene comune»: così Carmen Gaudiano, da ieri ufficialmente candidata a sindaco per la coalizione Civica, Democratica e Riformista (qui la notizia).

«La mia professione di medico, oltre a garantirmi autonomia e indipendenza dalla politica, mi consente di avere un occhio attento verso i problemi della sanità che rappresenta una sfida che non può essere più rimandata. La mia candidatura – aggiunge Gaudiano – rappresenta una concreta possibilità di ridare a Cassano, dopo tanto tempo, un sindaco donna. Alle mie concittadine dico che insieme saremo protagoniste della nostra città e della nostra storia, senza trascurare un rapporto speciale con tutti gli altri cittadini. Ora è tempo di ringraziamenti: voglio difatti esprimere la mia gratitudine verso tutti coloro i quali hanno manifestato un parere positivo sulla mia candidatura. Ma è soprattutto il tempo dell’impegno per approntare un programma degno di consenso e fiducia che focalizzi l’attenzione, oltre che sulla sanità, anche sugli aspetti socio-culturali, i giovani, le donne, l’imprenditoria e più in generale sul miglioramento delle condizioni di vita. Nel solco già tracciato in questi anni, la mia sarà un’azione inclusiva e non solitaria, fondata sull’ascolto e la solidarietà: pronta a lavorare per tutti i miei concittadini, a servizio della mia comunità con rinnovato impegno» conclude la candidata a sindaco per il centrosinistra.