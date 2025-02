Fai Cisl Calabria, il 4 marzo l’elezione del nuovo segretario generale

l’assemblea

LAMEZIA TERME È stato convocato il prossimo 4 marzo presso l’Hotel Marechiaro in Gizzeria Lido (nel Catanzarese) il Consiglio Generale della Fai Cisl Calabria, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Segretario Generale.

Difatti, l’attuale segretario generale Michele Sapia è stato recentemente eletto alla guida della Cisl Cosenza.

Saranno presenti per l’occasione il segretario generale Cisl Calabria Giuseppe Lavia, il Presidente di Terra Viva nazionale Claudio Risso e il aegretario generale Fai Cisl Onofrio Rota che concluderà i lavori.

«Dopo quasi nove anni – scrive in una nota il segretario generale uscente Michele Sapia – lascio una Federazione regionale in salute, fortemente radicata sul territorio, che ha sempre promosso il confronto e dialogo sociale, valorizzato il lavoro agro-ambientale e forestale, sostenuto la contrattazione come strada maestra per accrescere tutele, welfare, formazione e sicurezza dei lavoratori, messo al centro le tematiche del lavoro di qualità nell’agricoltura regionale, la necessità di rilanciare il settore della pesca artigianale calabrese e l’urgenza di un immediato ricambio generazionale nel comparto forestale e della bonifica. Una Federazione regionale che ha investito nel gioco di squadra, formazione e informazione, cresciuta anche in termini di rappresentanza sindacale con un aumento di circa 800 iscritti nell’anno 2024».

«Sono certo – dichiara ancora Sapia – che l’amico Francesco Fortunato, attuale Presidente di Terra Viva Calabria, farà un ottimo lavoro alla guida della Federazione regionale. Francesco è un dirigente sindacale con esperienza, il giusto profilo per affrontare sfide e vertenze regionali nei vari settori di nostra competenza e continuare a coltivare, con protagonismo, responsabilità e partecipazione, un positivo cambiamento per la nostra regione. Il Consiglio Generale del 4 marzo – conclude Sapia – sarà una bella occasione anche per presentare la pubblicazione “Il lavoro forestale di Calabria. Storie di boschi e persone”.

Un opuscolo illustrato, realizzato grazie alla collaborazione con l’azienda Calabria Verde, Arsac, Federazione nazionale, Fondazione Fai Cisl – Studi e Ricerche, docenti universitari ed esperti. Un documento sindacale che vuole essere un riconoscimento al fondamentale ruolo del lavoro forestale calabrese ma, soprattutto, uno strumento per divulgare al meglio, tra i lavoratori e gli studenti, l’importanza del presidio umano e valore sociale del lavoro forestale-ambientale in una terra fragile con una storia geologica unica».

