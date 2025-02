La Calabria rilancia la sperimentazione della farmacia dei servizi

l’intervento

CATANZARO Federfarma Calabria annuncia la ripresa della sperimentazione della Farmacia dei Servizi. La sperimentazione della Farmacia dei Servizi riparte in Calabria, segnando un importante passo avanti nell’erogazione di prestazioni sanitarie di prossimità. A darne l’annuncio è Federfarma Calabria, che comunica la ripresa delle attività a seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e Federfarma Calabria, approvato con il Decreto Commissariale (DCA) n. 49 DEL 19/02/2025. Grazie a questo accordo, le farmacie del territorio calabrese potranno nuovamente offrire ai cittadini, servizi di Telemedicina (ECG, holter cardiaco, Holter pressorio e Spirometria semplice), rafforzando il ruolo strategico delle farmacie come primo punto di accesso al sistema sanitario regionale. L’ultima Legge di Bilancio ha prorogato la sperimentazione della Farmacia dei Servizi fino al 2025. Entro il 30 settembre di quest’anno, verranno valutati gli esiti del progetto, sia per rendicontare le spese sostenute che per analizzare la possibilità di stabilizzare i nuovi servizi erogati dalle farmacie, rendendoli parte integrante dell’offerta sanitaria territoriale. A commentare l’importante traguardo sono Vincenzo Defilippo, Presidente di Federfarma Calabria, e Alfonso Misasi, Segretario di Federfarma Calabria, che sottolineano come l’alleanza tra le farmacie del territorio e la Regione Calabria sia da sempre una colonna portante per garantire assistenza e servizi di prossimità agli assistiti. “Anche nel nuovo anno, le farmacie continueranno a rappresentare una delle risorse strategiche del servizio sanitario calabrese, non solo nella prevenzione, ma anche nell’erogazione delle cure, il tutto a favore dei nostri clienti, utenti e pazienti”, affermano Defilippo e Misasi. La ripresa della sperimentazione rappresenta quindi un segnale concreto di attenzione verso la salute pubblica e il potenziamento del sistema sanitario regionale, rafforzando il rapporto di fiducia tra cittadini e farmacie del territorio.

