Catanzaro, 64enne muore schiacciato dal cancello di casa. Indagini in corso sulla dinamica

la tragedia

CATANZARO Un uomo di 64 anni è morto oggi, schiacciato dal cancello della propria abitazione a Catanzaro. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata in via Barlaam da Seminara. La Polizia di Stato e i Vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il corpo dell’uomo e avviare le indagini che potranno consentire di stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Non è ancora chiaro se l’uomo stesse effettuando dei lavori al cancello e volesse semplicemente aprirlo. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia scientifica e il magistrato di turno.