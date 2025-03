«Si può fare», “L’orodicalabria” è la Calabria in grado di sorprendere

il progetto

COSENZA E’ una Calabria che si smarca dalla narrazione di regione dimenticata, trascurata, abbandonata. Quella proposta dall’associazione “L’orodicalabria” è l’immagine di una terra capace di sorprendere, esportare eccellenze, creare possibilità destinate e riservate ai giovani. Serve l’impegno di tutti, ma le opportunità non mancano come – ad esempio – quella offerta dall’UniCal: impegnata, da mesi, a creare le condizioni per il ritorno di cervelli e luminari in grado di impreziosire gli investimenti della Regione Calabria nel settore sanitario. E proprio in sinergia con la Regione Calabria e l’Università della Calabria – lo scorso anno – l’associazione ha organizzato a Belvedere Marittimo una summer school sui metodi d’impresa in grado di coinvolgere trenta studenti universitari, con lezioni mattutine e dibattiti serali.

L’orodicalabria Summer school Belvedere Marittimo

L’associazione, la mission

Nata nel 2024 con l’obiettivo di incentivare l’impresa nella regione, con una particolare attenzione rivolta allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, “L’orodicalabria” è pronta a illustrare il programma del 2025 e il 3 marzo a Cosenza, nel sala degli Specchi del Palazzo della Provincia, presenterà alla stampa il suo Comitato scientifico: composto da cattedratici di varie Università d’Italia, rappresentanti delle istituzioni regionali, dirigenti di organizzazioni di categoria, esponenti del mondo della cultura, manager e professionisti. Il Comitato avrà compiti di rappresentanza, poteri di indirizzo sui progetti da realizzare, e potrà sviluppare forme di partenariato e collaborazione con istituzioni, fondazioni e altre associazioni. La guida del think tank è affidata all’Università della Calabria, riconosciuto punto di riferimento a livello internazionale della nuova realtà calabrese.

I progetti in cantiere verranno illustrati nel corso della conferenza stampa, alla quale prenderanno parte l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Rosario Varì, la presidente della Provincia Rosaria Succurro, il sindaco di Cosenza Franz Caruso, il Rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone e altri rappresentanti delle istituzioni. (redazione@corrierecal.it)

