Sindaci per l’Europa, l’appello di Michele Serra accolto anche in Calabria

la manifestazione

ROMA «Come sindaca della città capoluogo e membro del Comitato Europeo delle Regioni, insieme ad altri sindaci d’Italia, ho raccolto l’appello di Michele Serra che auspica una reazione forte e unitaria per riaffermare i valori di pace, libertà e democrazia per un’Europa unita, più giusta e vicina alla gente. In una ‘piazza’ dove ci sarà posto solo per le bandiere europee. Il prossimo 15 marzo, a partire dalle ore 15, saremo a Roma, per dire che l’Europa è necessaria, per riaffermare con forza l’identità europea dal basso, un’identità che non può essere trascurata e che parla ai nostri figli e al futuro». Con queste parole, la sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, annuncia la sua adesione al manifesto dei Sindaci per l’Europa, che si preparano a scendere in piazza senza simboli di partito. «In un momento di così grande e veloce mutamento degli assetti mondiali – si legge nel documento sottoscritto dai sindaci di Venezia, Reggio Calabria, Perugia, Campobasso, Firenze, Roma, Palermo, Bari Bologna, Torino, Napoli, Milano, Potenza e Cagliari – solo un’Europa più unita, più solida, forte dei suoi princìpi fondativi, convinta che il suo processo federativo debba accelerare, può essere capace di fare fronte al presente e preparare un futuro migliore». Domani, lunedì 3 marzo, alle 10.30, a Palazzo San Giorgio, la sindaca Forte, insieme ai consiglieri comunali e agli esponenti degli altri livelli istituzionali, terrà una conferenza stampa per lanciare un appello ad aderire e spiegare le ragioni e le modalità di partecipazione alla manifestazione.