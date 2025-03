Vent’anni fa la morte di Nicola Calipari: la commemorazione alla Camera e il film con Santamaria

il tributo

ROMA Nella giornata di mercoledì 5 marzo, al termine dell’informativa urgente del governo, nell’aula di Montecitorio avrà luogo la commemorazione di Nicola Calipari. Un passaggio che inaugurerà idealmente un lungo momento di ricordo e tributo per l’agente reggino morto a 52 anni il 4 marzo 2005 mentre si recava in macchina all’aeroporto di Baghdad, nelle fasi immediatamente successive alla liberazione della giornalista Giuliana Sgrena, inviata del quotidiano il manifesto.

Dal giorno seguente, giovedì 6 marzo, nei cinema arriverà il film “Il Nibbio” con Claudio Santamaria nei suoi panni (il Corriere della Calabria ve ne ha già parlato un mese fa qui): nel corso di una intervista andata in onda stasera su Nove nella trasmissione di Fabio Fazio “Che tempo che fa”, la vedova di Calipari, Rosa Villecco, ha tra le altre cose svelato il motivo dietro al nome di servizio che il marito scelse per la sua attività di intelligence e che torna adesso nel titolo del film di Alessandro Tonda: il nibbio è un uccello dell’Aspromonte, in passato zona di sequestri, e il suo volo agile, veloce e leggero voleva essere un riferimento al metodo investigativo di quello che Francesco Cossiga – ha raccontato la stessa Villecco a Fazio – definiva «non un poliziotto muscolare ma un investigatore», appunto. Che veniva dalle indagini in cui unire i puntini collegando nomi, fatti e contesti.

«Ho pensato che Nicola meritasse una mia battaglia. Ci volevo provare. Qualcuno – ha affermato ancora Rosa Villecco – mi disse “vuoi fare la guerra agli Stati Uniti? Sei pazza!”. Io non volevo fare la guerra a nessuno. Io volevo capire le dinamiche che hanno portato a quella situazione. Nicola era una persona molto attenta, prudente, di grande esperienza, non era la prima negoziazione o primo sequestro, non era la prima persona che liberava. Perché era successo? Nicola non aveva cattivi rapporti con gli americani…». (redazione@corrierecal.it)

