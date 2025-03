Cosenza, 58enne gambizzato in via Popilia: la ricerca della verità conduce agli ambienti criminali

la pista

COSENZA La ricerca della verità conduce dritti agli ambienti criminali: un possibile regolamento di conti, un “avvertimento” o la punizione per uno “sgarro”. I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, guidati dal colonnello Andrea Mommo, continuano senza sosta le indagini per ricostruire quanto accaduto, nella serata di sabato 1 marzo, quando alle 21.45 circa un uomo di 50 anni R.M. – già noto alle forze dell’ordine – è stato gambizzato in piazza Gervasi, su via Popilia. Un colpo di pistola lo ha raggiunto al polpaccio, costringendolo al ricovero in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Ancora ignoto il volto e l’identità del colpevole, sulle cui tracce sono impegnati i carabinieri che sperano presto di poter stringere il cerchio sull’aggressore. (f.b.)



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato