«La Calabria cresce più di altre regioni. Ora puntare su orientamento e professionalizzazione»

lavoro e sviluppo

CATANZARO «La giornata di oggi significa che c’è tanto lavoro richiesto dalle aziende e, soprattutto, tanta voglia di lavoro. È una giornata straordinaria, perché mette a confronto domanda e offerta, ma non deve essere soltanto un’occasione per cercare più posti di lavoro: deve servire anche a capire cosa chiedono davvero le aziende, soprattutto in termini di qualificazione e competenze». Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, al “Career Day 2026” promosso da Unindustria Calabra a Catanzaro. «Abbiamo dei dati dell’Istituto Tagliacarne – ha aggiunto Ferro -che dimostrano come la Calabria registri un +3,1% nell’occupazione. Questo significa che stiamo crescendo più di tante altre regioni italiane. Dobbiamo continuare su questa strada: puntare sull’orientamento, sulla professionalizzazione e sulla possibilità di mettere in campo le migliori energie. Ci sono tante aziende calabresi che dimostrano ogni giorno la qualità di questa terra, e ai giovani dobbiamo dare l’opportunità di cogliere queste occasioni». (c. a.)

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