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Cosenza, locale frequentato da pregiudicati chiuso per 7 giorni

L’area continuerà a essere monitorata dalle pattuglie della Polizia per verificare il rispetto della sospensione

Pubblicato il: 08/05/2026 – 12:12
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Cosenza, locale frequentato da pregiudicati chiuso per 7 giorni

COSENZA Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato, in particolare di questa Divisione “Pasi”, ha notificato un provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cosenza, dott. Antonio Borelli,  ai sensi dell’art. 100 del Tulps, nei confronti del titolare della licenza di un esercizio pubblico ubicato nel centro storico dell’Area urbana di Cosenza. Il provvedimento, della durata di 7 giorni, è frutto di una attività di controllo della Questura, in esito alla quale è emerso che il locale, oggetto di gravi turbamenti per l’ordine e la sicurezza pubblica, risulta frequentato da soggetti pregiudicati o ritenuti pericolosi. L’area rimane oggetto di continui monitoraggi da parte delle pattuglie in servizio di controllo del territorio anche per verificare il rispetto della misura.

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