Occhiuto: «Fiducioso che la missione a Bruxelles possa portare risultati positivi per la Calabria»

lavoro e sviluppo

CATANZARO «E’ molto bello che Unindustria abbia voluto organizzare questo incontro: è un gesto di grande e vera responsabilità civile da parte degli imprenditori calabresi. Ed è altrettanto bello vedere tante imprese calabresi che hanno investito per essere qui, pagando uno stand e portando un’offerta concreta da mettere in contatto con la domanda di lavoro». A dirlo il presidente della Regione Calabra, Roberto Occhiuto, intervenendo al “Career Day 2026” promosso da Unindustria Calabra a Catanzaro Oggi – ha proseguito Occhiuto – sono presenti scuole provenienti da tutta la Calabria. Mi dicevano i responsabili di Confindustria che sono state raccolte più di mille richieste di colloquio. Questo è un modo concreto per far incontrare domanda e offerta di lavoro e per dimostrare che un’altra Calabria è possibile: una Calabria capace di creare occupazione. È possibile. Credo che il merito vada soprattutto agli imprenditori che hanno capito che si può fare impresa in Calabria, ma anche ai giovani, che grazie a iniziative come questa possono trovare nuove ragioni per sperare e per scegliere di restare nella nostra terra».

La missione a Bruxelles

Intervistato dai giornalisti, Occhiuto ha parlato anche della sua recente missione in Europa. «Ogni volta che vado a Bruxelles lavoro su dossier che poi la Commissione europea valuta positivamente. Si tratta però di temi ancora in fase di definizione, sui quali non è corretto anticipare troppo. Per ottenere molte delle deroghe che siamo riusciti a conquistare — una riguarda proprio il lavoro — è stato necessario un impegno enorme. Oggi, ad esempio, possiamo finanziare fino al 50% del costo del lavoro per tre anni, mentre nelle altre regioni del Sud questa possibilità è prevista soltanto per un anno. Molti di questi risultati – ha concluso Occhiuto – richiedono tempo, lavoro, incontri e confronti continui: non basta certo una sola riunione per risolvere questioni così complesse. Sono però molto fiducioso che anche la missione di ieri a Bruxelles possa portare risultati positivi per la Calabria». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato