Vibo Valentia, l’assessore Talarico dopo l’intimidazione subita: «La legalità dà fastidio, non arretriamo»

l’intervento

VIBO VALENTIA Dopo il ritrovamento del foglio contenente messaggi intimidatori lasciato sotto la porta del suo ufficio nella sede municipale, l’assessore agli Affari Generali e al Personale del Comune, Marco Talarico, torna sull’episodio ribadendo la volontà di proseguire senza esitazioni nel percorso amministrativo intrapreso. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, immediatamente informate dopo la scoperta del messaggio. Nel commentare l’accaduto, l’assessore Talarico ha interpretato l’episodio come un segnale del cambiamento impresso nella gestione della macchina pubblica: «Non intendiamo lasciarci condizionare da simili atti. Al contrario, leggiamo in questi gesti la conferma che il lavoro intrapreso sta incidendo concretamente sulla realtà cittadina. Questo percorso di legalità non è un impegno solitario, ma è sostenuto con vigore dai nostri dirigenti, che operano quotidianamente con profondo senso del dovere, trasparenza e una chiara visione del futuro dell’ente» L’assessore ha poi voluto dedicare un pensiero particolare a tutto il personale:

«Il cambiamento che stiamo attuando è possibile solo grazie alle elevate qualità umane e professionali dei nostri dipendenti. La loro dedizione è il motore di un’azione amministrativa che segue criteri di efficacia ed efficienza, elementi che risultano evidentemente scomodi per chi opera al di fuori delle regole». Il focus dell’amministrazione resta saldamente ancorato ai principi di trasparenza e funzionalità, visti come pilastri fondamentali per il servizio ai cittadini. «L’attività dell’assessorato proseguirà senza esitazioni – ha affermato Talarico -. L’impianto organizzativo che stiamo costruendo, basato sulla trasparenza e sul merito, è una direzione dalla quale non abbiamo intenzione di scostarci. Siamo certi che la collaborazione con le forze dell’ordine garantirà la necessaria serenità per continuare a lavorare nell’interesse della comunità».

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