Mandato di arresto europeo per frodi da oltre un milione di euro: fermato un cittadino brasiliano nel Vibonese

doppia operazione

VIBO VALENTIA Gli agenti della Polizia di Stato, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP), hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di un uomo di nazionalità brasiliana, residente nella provincia vibonese.

L’uomo, in particolare, era ricercato dal Portogallo per aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di frode informatica, truffa e falsificazione di documenti. Sotto questo profilo, il predetto, a partire dall’anno 2023, unitamente ad altri soggetti, tramite l’utilizzo di false identità, società fittizie e aperture di conti bancari internazionali, avrebbe commesso frodi informatiche per oltre un milione di euro.

Le immediate ricerche esperite dagli investigatori della Squadra Mobile hanno consentito di individuare quale possibile luogo di dimora del ricercato un’abitazione sita in Soriano Calabro. Gli agenti hanno, quindi, raggiunto subito l’abitazione individuata e, una volta rintracciato l’uomo, lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti sulla sua identità.

Al termine degli atti di rito, l’uomo veniva tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Vibo Valentia a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa di estradizione.

L’arresto è stato effettuato in ottemperanza alle procedure di cooperazione internazionale tra le forze di polizia europee, che permettono l’estradizione di persone ricercate da un Paese membro dell’Unione Europea, in modo da consentire l’espiazione delle pene irrogate da quelle Autorità. Nei giorni scorsi, inoltre, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un mandato di cattura emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania nei confronti di un uomo di origini vibonesi, condannato alla pena di anni 7 di reclusione in quanto ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo era stato fermato il 17 marzo 2024 nel ragusano a bordo del proprio veicolo all’interno del quale erano stati rinvenuti circa 7 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’uomo è stato rintracciato nel comune di Mileto e, dopo la redazione dei necessari atti, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, ove sconterà la propria condanna.

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