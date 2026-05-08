Truffa un anziano fingendosi carabiniere a Crotone, denunciata una 26enne

Raggiro in abitazione

CROTONE La polizia ha denunciato due persone, una 26enne per truffa e un 25enne per ricettazione, al termine di un’indagine avviata in seguito ad una truffa ai danni di un anziano a Crotone. La donna, facendosi precedere da una telefonata di falsi carabinieri che annunciavano controlli da compiere a casa dell’anziano, si era recata nell’abitazione dell’uomo raggirandolo con varie argomentazioni e riuscendo a farsi consegnare denaro e gioielli. Era poi fuggita in auto con un complice. Quando ha capito di essere stata raggirata, la vittima ha chiamato la polizia che ha avviato indagini con la Squadra Mobile e le Volanti di Crotone rintracciando il veicolo in provincia di Napoli, dove gli agenti della squadra mobile di Napoli e del commissariato di Portici-Ercolano sono riusciti a rintracciare la donna. Quest’ultima ha detto che aveva già ceduto la refurtiva ad un complice che, una volta raggiunto, ha detto di avere a sua volta già venduto i monili ad una terza persona. La donna è stata quindi denunciata per truffa, mentre l’uomo per ricettazione.

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