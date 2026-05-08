l’operazione

VARESE Sono state sequestrate 6.290 confezioni tra medicinali e presidi medico-chirurgici privi delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione in Italia nel corso di una serie di operazioni dei militari della Guardi di Finanza del Gruppo Malpensa e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nello scalo varesino. Le indagini sono state sviluppate con il monitoraggio dei flussi passeggeri e delle spedizioni merci, con il supporto di sistemi avanzati di screening. Tra i prodotti sequestrati figurano farmaci non commercializzati sul territorio nazionale e quindi non conformi alla normativa. I medicinali erano destinati al trattamento di patologie cardio-cerebrovascolari, sclerosi multipla e lesioni midollari, oltre a essere utilizzati in programmi alimentari per dimagrire. L’operazione, nel suo complesso, rientra in un più ampio piano di rafforzamento dei controlli sulla sicurezza dei prodotti e di contrasto agli illeciti doganali, finalizzato alla tutela della salute pubblica e degli interessi economici dello Stato.

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