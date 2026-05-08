Bonus alluvioni per Calabria, Sicilia e Sardegna fino a 3mila euro

Dall’Inps

L’Inps ha diffuso la circolare con requisiti e modalità di accesso al bonus alluvioni, l’indennità una tantum destinata ai lavoratori colpiti dall’ondata di maltempo che, a partire dal 18 gennaio scorso, ha interessato Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il contributo, previsto dal decreto legge numero 25 del 27 febbraio 2026, può arrivare fino a 3mila euro ed è rivolto soprattutto a lavoratori autonomi, professionisti e altre categorie prive di un rapporto di lavoro subordinato, quindi con minori tutele in caso di eventi straordinari. L’importo è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività lavorativa di 15 giorni, fino a un massimo di sei periodi, anche continuativi.

Possono presentare domanda i collaboratori coordinati e continuativi, compresi dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica; i titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; i lavoratori autonomi e i professionisti, compresi i titolari di attività d’impresa. Per accedere al bonus è necessario risiedere o lavorare in uno dei Comuni delle regioni colpite per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, e dimostrare che l’attività lavorativa è stata sospesa a causa delle conseguenze del maltempo.

La domanda deve essere presentata all’Inps entro il 20 giugno 2026, esclusivamente in modalità telematica. I lavoratori interessati possono presentare una domanda per ciascun periodo di sospensione oppure un’unica richiesta per più periodi. Il servizio è disponibile sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata a “Sostegni, Sussidi e Indennità”, attraverso il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.