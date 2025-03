Cosenza calcio, stasera torna Milicchio con “I fatti del calcio”. Tra gli ospiti D’Astoli, Aimo e Gautieri

calcio in tv

COSENZA Imperdibile appuntamento stasera alle 20.40 con l’approfondimento sportivo del lunedì de L’altro Corriere Tv (canale 75). Tanti gli argomenti trattati nel programma condotto da Giuseppe Milicchio “I fatti del calcio”, con in primo piano il pareggio in quel di Modena del “nuovo” Cosenza calcio guidato in panchina dal duo Belmonte-Tortelli. Un punto amaro che non serve a molto nel complicatissimo cammino dei Lupi verso il raggiungimento della salvezza. Nel corso della puntata si parlerà anche della società rossoblù e del futuro del calcio cosentino.

Anche in questa circostanza saranno numerosi e prestigiosi gli ospiti presenti in puntata, dagli ex calciatori del Cosenza Giancarlo D’Astoli e Angelo Aimo (quest’ultimo fu l’autore dell’assist per Gigi Marulla nello spareggio salvezza contro la Salernitana nel giugno 1991), a mister Carmine Gautieri e al giornalista di TuttoSport Sandro Mosca, presenti ieri al “Braglia” per assistere a Modena-Cosenza. Infine, come sempre, spazio alla voce del tifoso, “l’uomo che chiude la porta”, il vulcanico Felice Arieta.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato