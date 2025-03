Under League Us Acli-iMARCOs, uragano Lattarico in U17

futsal

COSENZA Nel campionato Under 17 Us Acli-iMARCOS c’è un uragano di nome Football Lattarico, che ha battuto per 14-0 Calabria Young grazie ai gol di Perrone (6), Porco (4), Scigliano (3) e un’autorete. Viaggia a passo svelto anche la Pirossigeno che batte di gran carriera Futsal Morelli per 17 a 2 (cinquina di Russo, tris di Megali e Giuseppe Miceli, doppiette Alfredo Miceli e Guido, reti singole di Spataro e Pingitore; Iaconetti e De Luca). E di gol ne segna parecchi anche Città di Fiore che vince per 23-2 contro Oratorio San Nicola (5 Sellaro, 5 Mazzei, 4 Notaro, 3 Veltri, 3 Gallo, 2 Di Lella e uno Elliani; Gagliardi e Petrasso). In classifica, guida Città di Fiore (19), seguita da Pirossigeno (18) e Accademia C5 (14). Seguono Bfb Rovito (10), Oratorio San Nicola (9), Lattarico (8), Futsal Morelli (2) e Calabria Young (0).

In Under 15 gol e spettacolo assicurati. Vittoria preziosa di misura per Città di Fiore contro Nuova Celico 6-5 (3 Crivaro, 2 Cozza e Parise; 2 Riillo, 2 Luzzi e Montagna). Pirossigeno determinata contro Giovanile Bianchi, battuta per 7-1 (3 Vencia, 2 Frassia, Jefferson e Miceli; Astorino). Ras ha avuto la meglio dell’Oratorio San Nicola per 7-2. BFB Rovito ha superato 4-3 Vog Fagnano (poker di Fuscaldo; 2 Giglio e Zaccaria): la compagine presilana ha battuto per 4-0 Giovanile Bianchi con un altro poker di Fuscaldo. Ecco la classifica: Pirossigeno (24), Bfb Rovito (18), Rasteam (15), Oratorio San Nicola (13), Città di Fiore (9), Vog Fagnano (7), Giovanile Bianchi 6, Nuova Celico (-1).