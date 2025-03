Avvocato accoltellato in pieno centro a Corigliano Scalo. E’ caccia all’aggressore

il fatto

CORIGLIANO-ROSSANO Un noto avvocato è stato accoltellato in pieno centro a Corigliano scalo. L’aggressione, avvenuta nel pomeriggio, ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del Suem 118, che hanno prontamente richiesto il supporto di un elisoccorso per il trasporto d’urgenza del professionista presso l’ospedale Hub Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni, al momento, non sono state rese pubbliche ma pare che al momento dei soccorsi la vittima fosse vigile. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento e identificare il responsabile. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione. Al momento, non sono emersi dettagli sul movente dell’accaduto. Sembra che l’aggressore, dopo aver colpito la vittima, sia fuggito dileguandosi tra i vicoli dello scalo. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona. L’indagine, ovviamente, è ancora nelle sue fasi iniziali e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore. (Eco dello Jonio)

