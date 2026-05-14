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avviate le indagini

Tragedia alle Maldive, morti cinque turisti italiani

Ritrovati senza vita dopo un’immersione

Pubblicato il: 14/05/2026 – 17:34
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Tragedia alle Maldive, morti cinque turisti italiani

Tragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L’incidente sarebbe avvenuto nell’atollo di Vaavu. Secondo le prime informazioni, scrive il quotidiano on line Edition.mv i cinque turisti a bordo della Duke of York, un’imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un’immersione vicino ad Alimathaa. Si sono immersi al mattino e l’equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno, non erano ancora riemersi. Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un’indagine sulla morte, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. Anche oggi le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un’allerta gialla per la zona, ancora in vigore. 

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