Auto in fiamme nella notte a Corigliano Rossano. Non si esclude il gesto doloso

il fatto

CORIGLIANO ROSSANO Nella notte scorsa, un nuovo atto incendiario ha interessato il centro urbano di Rossano, in via Scorza allo scalo, dove una crossover Bmw è andata a fuoco, causando danni anche a un’utilitaria parcheggiata nelle vicinanze. Le fiamme hanno rapidamente avvolto entrambi i veicoli, rendendo necessario l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale di Viale dei Normanni, che hanno lavorato con prontezza per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo dell’incendio sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Le prime verifiche non hanno rivelato la presenza di un innesco, ma non si esclude la possibilità di un gesto doloso.

L’episodio, che ha destato preoccupazione tra i residenti, è solo l’ultimo di una serie di incendi autovetture che da tempo ormai interessano il territorio.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato