Nuova disciplina del servizio taxi, la Commissione Ue convoca l’Associazione Ncc Italia

il caso

La Commissione europea – Direzione generale del mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle Pmi, nel procedimento di valutazione della bozza normativa presentata dal governo relativa al “decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi Taxi/Ncc” ha convocato Associazione Ncc Italia in sede di audizione personale in relazione alla memoria presentata. All’incontro – si legge in una nota – fissato per il 18 marzo 2025 alle ore 10, prederanno parte il presidente Luca Notarbartolo e l’avvocato Giancarlo Pitaro, legale di Associazione Ncc Italia che saranno sentiti in sede di audizione dalla Commissione europea, in merito ai seri e concreti pericoli che l’approvando decreto presentato dal Governo rischia di ingenerare.

«Irragionevolezza, illogicità e discriminazione del ministero»

«Andremo a rappresentare all’Unione europea la situazione di fatto e giuridica sottaciuta dal governo italiano in ordine alle indebite disposizioni presenti nel Dpcm, alcune delle quali già presenti nel decreto interministeriale n. 226/2024 e sospese dalle numerose ordinanze emesse dal Tar Lazio», ha dichiarato Notarbartolo. «Denunceremo la manifesta irragionevolezza, illogicità e discriminazione tra operatori del medesimo mercato posta in essere dal ministero dei Trasporti. Tali illogiche discriminazioni tra operatori economici del medesimo settore, la creazione di un cartello di fatto e l’impossibilità di scelta per gli utenti, concretano il pericolo dell’insorgere di ostacoli nel mercato interno. Ostacoli su cui, ne siamo convinti, la Commissione Europea vorrà vederci chiaro», conclude il presidente di Associazione Ncc Italia.

Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato