Crotone, Longo: «Contro il Giugliano ulteriore step di maturità»

calcio serie c

CROTONE «Il Giugliano è una squadra ben allenata da Valerio Bertotto, al quale mi lega una stima profonda. È una squadra evoluta che gioca un buon calcio, porta più di cinque elementi sulla linea difensiva avversaria. Un avversario ostico nella sua completezza, particolare, che va affrontato nel modo giusto, togliendogli le fonti di gioco, pressandolo alto. Dobbiamo continuare sulla linea di quanto fatto fino a due settimane fa, cercando in casa nostra il successo, determinando fattori a nostro vantaggio che sicuramente ci saranno. Dovremo essere competitivi e altamente competenti nel saper leggere alcune situazioni. Questa gara ci farà fare un ulteriore step di maturità». Sono le parole del tecnico del Crotone Emilio Longo oggi in conferenza stampa per presentare la gara tra la sua squadra e il Giugliano, in programma domenica prossima allo “Scida”. «Dalla partita non disputata contro il Taranto – ha aggiunto l’allenatore – non abbiamo avuto vantaggi sul recupero degli infortunati. Ma in generale, quando non si gioca una partita, non c’è un vantaggio. Sono sincero, rabbrividisco leggendo quello che dice qualche dirigente che parla per mera opportunità. Dire che ci sono delle regole che vanno rispettate e che alle squadre che non le rispettano vengono tolti i punti è giusto, ma possiamo dirci anche, da addetti ai lavori, che tutto questo è uno schifo? Non è possibile pensare che le regole siano giuste a prescindere da tutto. La regolarità di un campionato che inizia a 20 squadre e finirà, se tutto andrà bene, a 18, è possibile in una terza serie nazionale? Inviterei chi ha trae dei vantaggi da certe situazioni a non soffiare sul vento dell’educazione. Ci sono squadre che verranno penalizzate rispetto a tutto quello che sta succedendo. La bravura nostra dovrà essere quella di non parlarne più e pensare al campo come unico elemento che potrà proiettarci a fare classifica. Una classifica che, ovviamente, verrà ridisegnata. E se viene ridisegnata una classifica, sapete tutti che non è una cosa regolare». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato