Furto in una clinica di Catanzaro, si spaccia per tecnico del distributore di bevande e ruba l’incasso

CATANZARO Furto nella clinica Villa Serena a Catanzaro. Un soggetto si è presentato stamani all’ingresso spacciandosi come un tecnico del distributore di bevande presente all’interno. Una volta dentro, l’uomo ha forzato la macchinetta estraendo la cassetta con il denaro e si è allontanato. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Catanzaro che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’autore del furto. Gli investigatori stanno visionando i filmati delle telecamere di sicurezza della clinica e delle strade della zona per identificarlo.

