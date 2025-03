Preleva materiale dal letto della fiumara Careri, arrestato un carpentiere edile a Bovalino

i controlli

BOVALINO La scorsa settimana, i Carabinieri della Stazione di Bovalino, con il contributo dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Calabria” e grazie alle indicazioni offerte dal Nucleo Elicotteristi di Lamezia Terme, hanno portato a termine un’importante operazione finalizzata al contrasto dei reati ambientali e alla tutela dell’ecosistema, tematica di grande rilevanza per l’opinione pubblica e per l’Arma dei Carabinieri. Nel corso dell’attività di controllo, i militari hanno arrestato un carpentiere edile di Bovalino, sorpreso mentre, alla guida di un escavatore e successivamente di un camion, prelevava illecitamente materiale inerte dal letto della fiumara “Careri”, accumulandolo nelle vicine pertinenze. L’operazione ha portato al sequestro penale di circa 1300 metri cubi di ghiaia e materiale roccioso, oltre ai due mezzi utilizzati per il trasporto. L’attività dell’Arma dei Carabinieri si inserisce in un più ampio piano di prevenzione, repressione e monitoraggio dei crimini ambientali, fenomeno in espansione che, oltre a generare facili profitti illeciti, causa gravi danni al territorio e al paesaggio, compromettendo la qualità della vita dei cittadini e mettendo a rischio la loro salute. Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e saranno valutati eventuali sviluppi alla luce degli assunti difensivi.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato