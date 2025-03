Tajani presenta le proposte di FI: «Vogliamo essere protagonisti». Cannizzaro: «Questione meridionale ancora attuale»

l’evento

ROMA Tre proposte targate Forza Italia che vedono al centro il mondo dell’industria, le regioni del Sud Italia, la sicurezza con particolare attenzione alle donne: “Piano Industriale per Italia e Europa”, iniziativa “Le radici del Sud” e “Progetto Illumina”. Proposte illustrate dal segretario del partito, Antonio Tajani, in occasione di una conferenza stampa presso la Sala Colletti del gruppo Forza Italia alla Camera.

«Sono tre iniziative – ha spiegato il ministro degli Esteri e vicepremier – che dimostrano l’impegno del nostro partito e che ci coinvolgerà alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo. Vogliamo essere protagonisti, poche chiacchiere, pochi slogan. Sicurezza, lavoro, attenzione alle donne, dobbiamo fare ancora di più».

Il Piano Industriale per l’Italia e l’Europa

La prima proposta – che vedrà anche l’intervento del responsabile economico di Forza Italia, Maurizio Casasco – riguarda il Piano Industriale per l’Italia e l’Europa per la crescita e l’innovazione. «Di fronte al rischio di un declino strutturale dell’industria non soltanto in Italia, ma nell’intera Eurozona, – viene spiegato – il movimento azzurro propone un progetto organico, completo, all’avanguardia, elaborato dal dipartimento Economia di Forza Italia, per un Growth Deal funzionale alla reindustrializzazione, alla competitività e alla produttività del Paese, incentivando gli investimenti in R&D e, quindi, la capacità di fare innovazione». «Pensiamo a una industria – ha spiegato Tajani – che deve guardare all’opportunità di riconvertirsi, ha tutte le possibilità per diventare il fiore all’occhiello di questo Paese. Quello che presentiamo è un documento che nasce da un lavoro di confronto con tutte le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, frutto di confronto e di dialogo».

Sulla sicurezza in relazione alle donne «Forza Italia – è stato spiegato – si impegna a presentare in ogni Comune una mozione per installare, nelle aree più isolate e buie, un sistema di illuminazione adeguato lì dove non ci fosse o per potenziarlo, al fine di rendere più sicure le città, specialmente nelle aree a rischio e soprattutto per le donne e per i soggetti più fragili. Il progetto sarà lanciato, infatti, in occasione dell’8 marzo».

“Le radici del Sud”

A presentare la proposta che vede al centro le regioni del Sud, il deputato Francesco Cannizzaro, responsabile del dipartimento Sud. L’iniziativa itinerante “Le radici del Sud”, prenderà il via alla fine di marzo dalla Basilicata e si concluderà a giugno in Calabria. «È stata ideata – hanno spiegato – per rafforzare i valori e la presenza di Forza Italia nel Mezzogiorno, ma anche e soprattutto per far nascere un costruttivo dibattito interno al partito, mirato ad accendere i riflettori sulla cosiddetta “Questione Meridionale”, sempre così attuale».

«Riteniamo essere attualissima la questione meridionale. – ha detto Cannizzaro – e pensiamo sia importante ascoltare i territori, per questo andremo in tutte le regioni del Sud. È una iniziativa senza precedenti». (m.ripolo@corrierecal.it)

