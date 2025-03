Catanzaro, rintracciato Antonio Procopio. Era scomparso il 2 marzo

il lieto fine

CATANZARO Sta bene l’uomo scomparso il 2 marzo da Catanzaro, ripreso sul ponte Santa Maria. E’ stato rintracciato dalla Polizia durante i controlli potenziati dopo l’appello che i familiari hanno lanciato per lui in diretta con Federica Sciarelli nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”. Durante la puntata era stato mostrato un video in cui si vedeva Antonio Procopio camminare proprio sul ponte di Santa Maria in direzione Catanzaro centro, Catanzaro Lido, Germaneto o altre direzioni. Prima della scomparsa, l’uomo aveva parlato con una figlia, Francesca, che proprio a “Chi l’ha visto” ha raccontato quel momento: «Stavamo andando da mio fratello e ci ha detto che sarebbe venuto la prossima volta con noi perché voleva restare a casa per riposarsi». (redazione@corrierecal.it)