La polizia intensifica i controlli a Cirò Marina

il bilancio

CROTONE Nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Crotone Renato Panvino, è stata eseguita un’imponente attività nella città di Cirò Marina, impegnando numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Stranieri, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale. Il servizio è stato finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali. Sono state effettuate le seguenti attività: n. 310 persone controllate, 22 cittadini extracomunitari, di cui 83 positivi in banca dati SDI; n. 166 veicoli controllati; n. 8 controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia; n. 7 posti di controllo e n. 5 sanzioni al CdS n. 3 esercizi commerciali controllati. Personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato n. 22 cittadini extracomunitari e denunciato un cittadino albanese munito di passaporto ma privo di titolo per permanere nel territorio nazionale avviando le pratiche per eseguire l’espulsione dal territorio. L’attività è finalizzata a verificare l’esatta corrispondenza tra la documentazione presentata all’atto del rilascio del permesso di soggiorno e l’effettiva domiciliazione degli stessi nonché la risultanza di una reale prestazione lavorativa contrattualizzata. I predetti controlli sono finalizzati a verificare la regolarità degli stranieri nel territorio nazionale ed espellere quelli ritenuti pericolosi e non in regola con la documentazione. La Polizia Amministrativa ha controllato n. 3 esercizi commerciali di cui una gioielleria, un centro scommesse ed un tabaccaio con licenza scommesse elevando a quest’ultimo una sanzione per mancata esibizione del listino prezzi identificando i proprietari ed gli avventori presenti all’interno degli esercizi commerciali. La DIGOS ha controllato una moschea non rilevando la presenza di soggetti irregolari; Personale della Divisione Anticrimine ha effettuato n. 11 controlli a soggetti considerati pericolosi e sottoposti alla detenzione domiciliare. Personale della Polizia Postale congiuntamente a personale della Squadra Mobile ha effettuato n. 5 perquisizioni presso delle abitazioni notificando n. 2 avvisi di conclusione di indagine. La Polizia Ferroviaria ha effettuato n. 45 controlli a cittadini presenti nei pressi della stazione ferroviaria ispezionando anche la tratta ferroviaria. Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine congiuntamente ad equipaggi della Polizia Stradale ha effettuato n. 7 posti di controllo elevando n. 5 sanzioni al CdS.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato