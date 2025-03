Nasce il circolo Pd Università della Calabria

l’esordio

COSENZA «L’iniziativa “Università e Ricerca, beni pubblici fondamentali”, svoltasi venerdì 7 marzo presso la Biblioteca Civica di Rende e promossa dalla Federazione del Partito Democratico di Cosenza e dai Giovani Democratici, ha segnato un importante passo avanti nella partecipazione politica dei giovani: la nascita del Circolo PD Università della Calabria. Questo nuovo spazio di confronto e azione politica ha già raccolto l’adesione di 69 giovani under 29 provenienti da tutta la provincia di Cosenza. Il Partito Democratico continua a investire nella creazione di circoli nei luoghi di studio e di lavoro, ritenendo essenziale la presenza di presìdi democratici nei contesti in cui si formano le nuove generazioni. Il Circolo PD Università della Calabria avrà una forte vocazione tematica, ponendo al centro il diritto allo studio e la valorizzazione del sapere, con l’obiettivo di contribuire attivamente al miglioramento del sistema universitario italiano. La Federazione PD di Cosenza e i Giovani Democratici proseguiranno il loro impegno nella sensibilizzazione e nella mobilitazione affinché università e ricerca rimangano beni pubblici essenziali per lo sviluppo del Paese. L’incontro di venerdì è stato anche un’occasione per affrontare questioni cruciali come il taglio del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), la riforma Bernini sul preruolo universitario, il rischio di una crescente privatizzazione del sistema universitario e l’espansione incontrollata degli atenei telematici. Nel corso del dibattito, sono state evidenziate criticità e avanzate proposte per un’università più equa, accessibile e di qualità. Particolarmente significativo è stato l’intervento di Alfredo D’Attorre, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Federazione PD di Cosenza e dal responsabile organizzazione Francesco De Luca. D’Attorre ha sottolineato l’importanza del forte coinvolgimento giovanile e dell’attenzione riservata alle tematiche universitarie, ribadendo che l’università deve essere una priorità strategica per il Paese e per il territorio cosentino. Con la nascita del Circolo PD Università della Calabria si rafforza l’impegno del Partito Democratico nella difesa dell’istruzione pubblica e nella costruzione di un futuro in cui il sapere e la ricerca siano realmente accessibili a tutti». Lo scrivono Vittorio Pecoraro, Segretario Provinciale PD Cosenza, e Francesco De Luca, Responsabile Organizzazione PD Cosenza.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato