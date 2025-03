«Se avessero fatto pagare il giusto agli ”amici” ne avremmo asfaltate di strade a Catanzaro…»

“i pensieri della domenica”

CATANZARO «Non hanno fatto pagare il giusto per decenni e sottratto alla collettività milioni di euro (e miliardi di lire). Ne avremmo asfaltate di strade, centinaia di chilometri, se gli oneri concessori di urbanizzazione fossero stati aggiornati periodicamente dal Consiglio comunale, come prescrive la legge, ogni cinque anni». Lo afferma il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, nei consueti “Pensieri della domenica” su facebook. «Gli oneri di urbanizzazione – ricorda Fiorita – rappresentano un contributo che viene richiesto a chi costruisce nei casi in cui le nuove opere comportino un maggiore carico urbanistico e la necessità di ulteriori servizi primari (fogne, strade, etc) in una determinata area. Lo abbiamo fatto noi esattamente dopo 40 anni dall’ultima volta e c’è chi pure si lamenta. Evidentemente era più conveniente fare risparmiare gli amici che non assicurare alla città enormi risorse finanziarie. Ora, recuperando circa un milione di euro all’anno, possiamo pensare di essere più incisivi nella “lotta alle buche” e nella cura del verde. Il problema è che i soldi non bastano mai per prendersi cura di una città lunghissima, da Sant’Elia a Lido, estesa territorialmente quanto Napoli, ma con meno di un decimo degli abitanti della metropoli partenopea. Faremo il possibile, ma anche l’impossibile, con tutte le risorse che riusciremo a rastrellare. Nel post Fiorita si sofferma anche sul “nodo” del porto di Lido: «Giovedì – annuncia il sindaco – in un incontro pubblico presenteremo il progetto del nuovo porto turistico di Catanzaro, ed inizierà la ricerca del socio privato da coinvolgere non solo della futura gestione ma anche nella costruzione della nuova struttura portuale. Parte una delle sfide più avvincenti e più significative nella storia recente della nostra città». (c. a.)

