Nel solco di Leone XIII, il Papa della svolta sociale della Chiesa – VIDEO

CITTA’ DEL VATICANO E’ stato il primo Papa a essere ripreso da una telecamera: Leone XIII, il predecessore nel nome del nuovo Pontefice Robert Francis Prevost (Leone XIV), venne brevemente ripreso nel 1896 da un cineasta italiano, Vittorio Calcina, nei Giardini Vaticani (nel video in basso tratto da Vatican News). Papa Leone XIII è stato il 256º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 20 febbraio 1878 fino alla morte, avvenuta il 20 luglio 1903. Nato Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci a Carpineto Romano, alle porte di Roma, il 2 marzo 1810, Papa Leone XIII è ricordato nella storia dei papi dell’epoca moderna come pontefice che ritenne che fra i compiti della Chiesa rientrasse anche l’attività pastorale in campo sociopolitico. Papa Leone XIII è ricordato quale papa delle encicliche: ne scrisse ben 86, con lo scopo di superare l’isolamento nel quale la Santa Sede si era ritrovata dopo la perdita del potere temporale con l’Unità d’Italia. La sua più famosa enciclica fu la “Rerum Novarum”, con la quale si realizzò una svolta nella Chiesa cattolica, ormai pronta ad affrontare le sfide della modernità come guida spirituale internazionale. In questo senso correttamente gli fu attribuito il nome di “papa dei lavoratori” e di “papa sociale”: infatti scrisse la prima enciclica esplicitamente sociale nella storia della Chiesa cattolica e formulò quindi i fondamenti della moderna dottrina sociale della Chiesa. (c. a.)

