«Sulle aree interne intollerabili ulteriori ritardi»

Il 10 aprile 2025, si è riunita la “cabina di regìa”, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del decreto legge n.124/2023, che ha proceduto all’approvazione del Piano Strategico Nazionale Aree Interne (P.S.N.A.I.), strumento strategico per governare la gestione degli interventi nelle Aree della Strategia Nazionale Aree Interne (S.N.A.I.) ricomprese nella programmazione 2014/2020 ed in quelle della nuova programmazione 2021/2027. Non vi sono novità sostanziali rispetto alle individuazioni di nuove Aree in Calabria, già, da molto tempo, consolidate (4 Aree riconfermate nella programmazione 2014/2020 e 3 Aree nella nuova programmazione 2021/2027) salvo l’Area Alto Tirreno cosentino/Pollino, priva di finanziamento nazionale, che è stata dotata di adeguati fondi regionali attraverso l’Atto di indirizzo contenuto nella D.G.R. n.131/2025. Sarà, tuttavia, una delibera del CIPESS che provvederà “alla definizione delle modalità operative del P.S.N.A.I.”,noi ci auguriamo che venga adottata nel più breve tempo possibile, per consentire alla nuova “Autorità Regionale responsabile per le Aree Interne” (A.R.A.I.) di gestire, finalmente, operativamente e senza ulteriori cambiamenti della governance la realizzazione degli interventi nelle singole Aree superando le strutture regionali individuate e previste dalla CIPESS n. 41/2022,già subito operative in Calabria con la D.G.R. n.662/2022. Nonostante i cambiamenti di governance, tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, secondo il D.E.F. 2024 del Ministero dell’Economia e Finanze, all’Allegato contenente la relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate L.196/2009 , art. 10 integrata dal D. Lgsv. n. 88/2011, art. 7, si è registrata, nella nostra Regione, una condizione di avanzamento della spesa drammatica e disarmante senza dimenticare ed omettere che nel D.E.F. della Regione Calabria – triennio 2024-2026 – nell’Allegato 2 recante “Lo stato di attuazione dei programmi operativi”- ben 54,6 milioni di euro, destinati al cofinanziamento regionale delle tre Aree Grecanica, Sila-Presila Crotonese e Cosentina e Versante Ionico-Serre ed alle somme residue destinate alla S.R.A.I., sono stati dirottati per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e che occorre garantire il “ritorno” di tali somme. Noi speriamo che non vi siano, da parte del Governo, altre ed ulteriori modifiche sulla governance nazionale e regionale e ci attendiamo che le modalità operative consentano, finalmente, realmente e stringentemente, la velocizzazione della spesa, il reale monitoraggio degli interventi, la verifica annuale con la prevista relazione che, ci auguriamo, non sia la stessa che avrebbero dovuto garantire annualmente i Governi negli ultimi anni e ferme al 2020. Pochissimi giorni addietro, il 3 maggio u.s., a Panettieri, ridente cittadina dell’Area Reventino-Savuto, alla presenza dell’Assessore regionale alle Aree Interne On. Gianluca Gallo che ha pronunciato, peraltro, un apprezzabile intervento anche per i toni autocritici, sono stati consegnati 14 mezzi speciali multifunzione, uno per ogni Comune dell’Area, il cui acquisto era previsto da una delle tantissime azioni dell’A.P.Q. dell’ Area S.N.A.I. “Reventino-Savuto”; è stata una bellissima mattinata di festa e l’impegno di tutti ha avuto modo di essere confermato dentro una chiara e complessiva assunzione di responsabilità che fa ben sperare che ritardi e leggerezze possano essere non più ripetibili se pensiamo che i mezzi consegnati a Panettieri avrebbero dovuto essere acquisiti già ad inizio del 2020 e che altre azioni, attivate dagli Uffici regionali competenti, nei giorni scorsi, sempre previste dallo stesso A.P.Q., registrano ritardi enormi ed ingiustificati. Il PD ha chiesto, da tempo e lo ribadisce ancora di più oggi, di attivare le risorse, garantite dal Bilancio dello Stato e presenti negli A.P.Q. delle 4 Aree S.N.A.I. 2014/2020, per la costruzione delle piazzole per l’elisoccorso e per gli interventi di telemedicina che consentirebbero di elevare sensibilmente la qualità dei servizi di emergenza – urgenza dei quali c’è drammatico bisogno. Il 16 aprile 2025,intanto, al Consiglio regionale della Calabria, in Prima Commissione, dopo una richiesta avanzata dal gruppo del PD, ha avuto l’avvio la discussione della proposta di legge n. 358/12^, presentata dal Gruppo democrat, contenente “Norme in materia di unione e fusione dei Comuni montani e disposizioni urgenti per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne” che è una delle proposte operative del PD Calabria emerse all’apposito Tavolo degli Stati Generali delle Aree Interne e della Montagna della Calabria, tenutosi a Mormanno, l’11 e 12 ottobre 2024. In quella sede abbiamo chiesto, in via preliminare, l’esame abbinato con la proposta similare avanzata dall’Assessore Gianluca Gallo e dal Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso; oggi, chiediamo, con forza, che anche le altre forze politiche presenti in Consiglio regionale concorrano a questo sforzo positivo che può trovare un momento di significativa ed auspicabile convergenza su tematiche sensibili ed avvertite senza dilazioni temporali ulteriori e senza attendere provvedimenti, come la riforma del T.U.E.L., da troppo tempo annunciato e che non altera i contenuti della discussione sulle due proposte di legge giacenti al Consiglio regionale, in Prima Commissione. Il Partito Democratico della Calabria, coerentemente alle iniziative assunte su scala nazionale, con una scelta forte, coraggiosa, lungimirante della Segretaria nazionale Elly Schlein che ha indicato nel contrasto allo spopolamento ed all’arretramento pericoloso della garanzia di alcuni servizi essenziali, nelle aree interne, come la Sanità, l’Istruzione, il Trasporto Pubblico Locale e le altre infrastrutture, il servizio postale, il sostegno a categorie deboli come gli anziani, le scelte programmatiche strategiche per costruire l’alternativa nel Paese superando vecchie diseguaglianze, ingiuste marginalizzazioni, squilibri intollerabili, rimane ancorato, anche nella fase congressuale attuale ed in vista dell’apertura del “Cantiere delle idee” preannunciato da Nicola Irto, candidato alla segreteria regionale del Partito, alle scelte di fondo del “Manifesto di Mormanno” e continuerà ad assicurare impegno sui territori, a fianco degli Amministratori locali, delle articolazioni del Partito, delle categorie economiche e produttive, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni ambientaliste perché il cammino avviato sia reso più forte e condiviso nel segno di un impegno realmente solidale, diffuso, consapevole che introduca scelte che guardino non agli egoismi ed ai campanili ma ad una effettiva solidarietà tra e nei territori in grado di coniugare virtuosamente futuro e solidarietà.

*Segreteria Pd Calabria – Aree Interne