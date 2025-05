Azione Crotone, Giovanni Forciniti commissario provinciale

la designazione

ROMA Giovanni Forciniti è il nuovo Commissario di Azione per la Provincia di Crotone. La decisione è stata ufficializzata dal Comitato Direttivo Nazionale di Azione, riunitosi mercoledì 7 maggio. Giovanni Forciniti, figura di spicco nel panorama professionale e politico calabrese, vanta una solida esperienza in diversi settori. Dottore in Scienze Politiche, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari e nel Registro dei Revisori Contabili. Nel corso della sua carriera, Forciniti ha ricoperto ruoli di rilievo in enti pubblici e associazioni. È stato Sindaco del Comune di Crosia, Assessore ai Trasporti della Provincia di Cosenza, Presidente dell’Automobile Club Cosenza, Vicepresidente di FederMobilità e membro dell’Assemblea e del Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Direttore generale di Calabria Lavoro, agenzia regionale per l’occupazione. Il nuovo Commissario avrà il compito di guidare il partito verso la fase assembleare che porterà all’elezione dei nuovi organi statutari di Azione a livello provinciale, territoriale e locale. Il Comitato Direttivo Nazionale di Azione è certo che Giovanni Forciniti saprà guidare con dedizione ed efficacia il Partito nell’area crotonese, contribuendo attivamente alla sua crescita nel servizio al territorio.

