«Lamezia primo step di un percorso di crescita. E a breve verrà anche Salvini»

verso il voto

LAMEZIA TERME «Lamezia sarà il primo step di questo percorso nel quale saremo ancora più presenti, ci sarà sicuramente anche Matteo Salvini che verrà a breve». Il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, vicesegretario federale della Lega, lancia la corsa del Carroccio alle elezioni amministrative di Lamezia Terme alla presentazione della lista a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Mario Murone (la lista ufficiale, perché in realtà la Lega ha “ispirato” anche un’altra lista, Lamezia Domani).

«Stiamo lavorando bene»

Una storia politica che si riannoda, considerando che Lamezia Terme ha ospitato la prima sede della Lega in Calabria, una decina di anni fa. Di acqua sotto i ponti ne è passata ma Durigon sottolinea il radicamento del partito nella città della Piana e il Calabria: «Stiamo facendo bene, Lamezia sicuramente – prosegue il sottosegretario – è stata il fulcro di Noi con Salvini, con Domenico Furgiuele che è alla seconda legislatura e ogni giorno Parlamento cerca di portare risposte per la propria comunità. Stiamo facendo bene in questa regione, la Regione sta facendo un’ottima politica, la Lega sta crescendo molto, se io penso ai risultati che abbiamo avuto alle Europee nelle quali abbiamo superato il 9%, questo di oggettivamente parlando significa che la struttura c’è, è presente, è forte. La Lega c’è, ha grande classe dirigente e vogliamo dimostrarlo ancora di più conquistando i Comuni, dando ai nostri rappresentanti la possibilità di fare le cose con velocità».

L’annuncio dell’arrivo di Salvini

Un giudizio positivo poi anche all’azione della guida politica della Lega sul territorio da parte del commissario Filippo Mancuso. «Siamo in una fase in cui – aggiunge Durigon – il partito sta crescendo anche con il tesseramento. Siamo convinti che entro l’anno, al massimo nei primi mesi dell’anno prossimo, ci sarà anche il congresso regionale, quindi le cose stanno andando bene. C’è tanto movimento intorno a noi, c’è tanta attenzione. Anche dal livello nazionale stiamo portando tantissimo in Calabria: penso a tutte le infrastrutture, al Ponte, che è fortemente voluto dal nostro partito, a dimostrazione di quanto ci teniamo a far crescere questi territori che poi hanno un effetto traino per tutto il Paese. Quindi ci siamo, vogliamo continuare questo percorso: Lamezia sarà il primo step di questo percorso nel quale saremo ancora più presenti, ci sarà sicuramente anche Matteo Salvini che verrà a breve. C’è la volontà di continuare il percorso avviato in questi anni».

Il saluto del candidato sindaco Murone

Ad accogliere Durigon praticamente lo “stato maggiore” del partito in Calabria, dal commissario Mancuso, presidente del Consiglio regionale, ai parlamentari Domenico Furgiuele e Tilde Minasi, dall’assessore regionale Caterina Capponi ai consiglieri regionali Pietro Raso e Giuseppe Gelardi per finire al consigliere provinciale Francesco Argento. E quindi il candidato sindaco del centrodestra Mario Murone: «Siamo una grandissima squadra, sono felice di essere riuscito a coagulare intorno a me una serie di anime, anche un po’ diverse, ma tutte concordi nel dire che dobbiamo andare avanti, vincere e soprattutto vincere al primo turno. Man mano che prendiamo posizione con i singoli candidati – conclude Murone – stiamo constatando una risposta incredibile dei cittadini alla serietà delle nostre proposte e alla nostra capacità di essere presenti sul territorio che non sarà solo oggi ma anche domani». (a. c.)

