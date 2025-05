I nuovi medici cubani in Calabria: «Terra bellissima, non vi deluderemo» – VIDEO

le testimonianze

CATANZARO «Faremo del nostro meglio, non vi deluderemo». E’ quanto afferma un medico cubano che fa parte dell’ultimo contingente di operatori sanitari caraibici arrivato oggi in Calabria per dare supporto ai professionisti italiani negli ospedali calabresi: sono 48, nel dettaglio, i medici cubani che si sono aggiunti in queste ore ai 352 colleghi che già operano in Calabria in forza di un accordo siglato nel 2022 tra la Regione Calabria, guidata dal presidente Roberto Occhiuto, commissario della sanità, e la società Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos S.A. Sui canali social dello stesso Occhiuto sono riportate le prime impressioni dei medici cubani di quest’ultimo contingente: a parlare sono una specializzata in emergenza urgenza che confessa «non vedo l’ora di iniziare», una cardiologa, una pediatra che si dichiara «felice di aiutare i bambini calabresi e il popolo calabrese», una fisiatra che dice «farò di tutto», un dottore in rianimazione che si dice «contento di lavorare con gli italiani», e c’è anche chi dice di amare il peperoncino o auspica di «andare ogni tanto al mare». Tutti dicono «grazie Calabria, una regione bellissima, come l’Italia». «C’è tanto amore in chi fa questo lavoro. La Calabria vi ringrazia», commenta infine il presidente Occhiuto.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato