Il 18 maggio la messa di inizio Pontificato di Leone XIV

l’agenda del vaticano

CITTA’ DEL VATICANO Si terrà domenica 18 maggio alle ore 10 in Piazza San Pietro la messa per l’inizio del Pontificato di Papa Leone XIV, che in questi giorni risiederà nella sua abitazione in Vaticano, nel Palazzo dell’ex Sant’Uffizio. A quanto si apprende, il Pontefice deve ancora decidere se abitare in via definitiva al Palazzo Apostolico o a Casa Santa Marta. Dal Vaticano fanno notare che Leone XIV “è stato eletto da un giorno appena”, “diamogli tempo di organizzarsi e decidere. Aspettiamo”. E non ci sono indicazioni neppure su quando verranno rotti i sigilli sia di Santa Marta che del palazzo Apostolico, apposti dopo la morte di Francesco. La decisione della presa di possesso spetta al nuovo Papa. Intanto, oggi il Papa incontrerà i cardinali in forma privata, mentre domani, dalla Loggia Centrale della Basilica, reciterà il suo primo Regina Caeli.

Calendario degli appuntamenti

La Prefettura della Casa Pontificia rende noti anche gli altri appuntamenti:

Lunedì 12 maggio: incontro con la stampa mondiale

Venerdì 16 maggio: incontro con il Corpo Diplomatico (Capi Missione)

Domenica 18 maggio: messa di inizio Pontificato in Piazza San Pietro

Martedì 20 maggio: presa di possesso della Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura

Mercoledì 21 maggio: prima Udienza Generale

Sabato 24 maggio: incontro con la Curia Romana e i dipendenti della Città del Vaticano

Domenica 25 maggio: Regina Caeli e presa di possesso della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano e della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

