Reggina e Vibonese si sfidano: Trocini crede nel ripescaggio. Il Sambiase cerca l’impresa

Tutto pronto per le semifinali playoff del girone I di Serie D, che vedranno protagoniste tre formazioni calabresi determinate a tenere viva la speranza del salto di categoria. Fischio d’inizio fissato per domani alle ore 16. La Reggina, che ha chiuso la stagione regolare ad un soffio dalla promozione diretta, proverà a riscattarsi tra le mura amiche del Granillo nel derby tutto calabrese contro la Vibonese. Un match che promette emozioni e che mette in palio molto più di un semplice passaggio del turno. Nell’altra semifinale, il Sambiase sarà impegnato in trasferta contro la Scafatese, con l’obiettivo di continuare a stupire e scrivere una pagina storica del proprio percorso stagionale. I playoff, in questa stagione, assumono un significato ancora più rilevante: la prossima Serie C potrebbe infatti vedere alcune defezioni a causa delle crescenti difficoltà economiche che affliggono diversi club. A complicare ulteriormente il quadro, la recente decisione di aumentare il valore della fideiussione necessaria per l’iscrizione al campionato, che passerà da 350 mila a 700 mila euro. Una soglia che potrebbe risultare proibitiva per molte società e che rende questi spareggi una vera e propria opportunità da non lasciarsi sfuggire. Ieri, il tecnico della Reggina Brunello Trocini, è stato chiaro: «Puntiamo a vincere i playoff per sperare nel ripescaggio»

