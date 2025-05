Sinner torna dopo tre mesi e vince. «Che bello»

il personaggio

ROMA Jannik Sinner ha vinto la sua prima partita al rientro dopo lo stop di tre mesi per il caso Clostebol. Il numero1 al mondo oggi ha sconfitto in due set l’argentino Mariano Navone, numero 99 Atp, col punteggio di 6-3, 6-4, e accede al terzo turno degli Internazionali d’Italia. “Che bello”, ha scritto il tennista italiano sulla telecamera al termine del match. «Emozione fantastica – ha dichiarato successivamente – tre mesi sono abbastanza lunghi, anche se mi sono comunque divertito con famiglia e amici, ma sono molto contento di poter giocare a tennis, è quello che amo ed è fantastico. Onestamente non so cosa dire, non c’è posto più bello per me di dove giocare a tennis», ha aggiunto. Poi ha concluso: «Difficile non giocare per tre mesi perché non hai feedback. Andavo a tratti oggi, ma sono contento di aver vinto. Il risultato poi arriverà, oggi sono contento di giocar a tennis. Anche se fosse andata diversamente sarebbe stato un bel giorno lo stesso».

Foto Agi

