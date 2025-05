Tragedia sfiorata a Crotone: auto si ribalta tra i passanti sul lungomare

attimi di paura

Tragedia sfiorata sul lungomare di Crotone nella notte tra il 9 e il 10 maggio, in seguito ad un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale Gramsci, nelle vicinanza di un locale della movida.

Non è ancora chiara la dinamica ma un’auto – una Fiat Grande Punto – con a bordo un giovane ha perso il controllo impattando contro una 500 parcheggiata, poi si è ribaltata finendo la sua corsa proprio nella zona pedonale.

Solo per fortuna l’autovettura non ha causato feriti (o peggio) tra i presenti sul lungomare e i gazebo, molto pochi rispetto al solito a causa del maltempo.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le forze dell’ordine tra la Squadra Volanti e i vigili del fuoco. Il giovane, invece, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. (redazione@corrierecal.it)

