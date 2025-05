Play off serie C, tris del Crotone contro la Feralpisalò

sport calcio

CROTONE Crotone – Feralpisalò finisce 3-1 ed è una buona ipoteca sul prosieguo dei play off di serie C. La spuntano i pitagorici contro una FeralpiSalò dai due volti. Segna Vinicius nel finale di primo tempo, nella ripresa immediato pari di Crespi (3′ st) poi Tumminello (8′ st, nella foto), e Murano (31′ st) fanno sussultare lo Scida. Una giornata particolare in cui Mattia Vitale raggiunge le 100 presenze con la maglia del Crotone: il modo migliore per festeggiare.

Il tabellino

CROTONE (4-2-3-1)

D’Alterio 6; Guerini 6.5, Di Pasquale 7, Cargnelutti 7, Giron 6.5; Gallo 7.5, Vinicius 7 (21’st Stronati 6); Silva 7 (29′ st Ricci 7), Tumminello 7.5 (37’st Schirò sv), Vitale 6.5; Murano 7 (37′ st Oviszach sv). In panchina: Martino, Sassi, Piras, Gomez, Armini, Cantisani, Barberis, Groppelli, Cocetta, Rispoli, Vilardi. Allenatore Longo 7.5.

FERALPISALÒ (3-5-2)

Rinaldi 5.5; Sorensen 5.5, Pasini 5, Rizzo 5; Cabianca 5.5, Zennaro 6 (29′ st Hergeligiu 5.5), De Francesco 6 (43′ st Maistrello sv), Balestrero 5.5 (14′ st Di Marco 5.5), Boci 5; Di Molfetta 5.5 (29′ st Cavuoti 5.5), Crespi 6.5 (14’st Santini 6). In panchina. Lovato, Liverani, Giudici, Luciani, Diop, Verzeletti, Tomaselli, Brambilla. Allenatore Diana 5.5.

ARBITRO Leone di Barletta 5

RETI: 43′ pt Vinicius; 2′ Crespi, 8′ st Tumminello, 31’st Murano

NOTE: serata fresca, terreno in ottime condizioni. Spettatori 5441 per un incasso di 48.691,00 €. Ammoniti: Vitale, Cargnelutti, Vinicius, Sorensen. Angoli: 6-4 per il Crotone. Recupero: 3′, 4′