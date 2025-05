Premio internazionale Bronzi di Riace, a Firenze la XXIV edizione

talento e passione

CATANZARO Firenze ospiterà, il prossimo 14 maggio, la XXIV Edizione del Premio Internazionale “Bronzi Di Riace”. Scenario della serata sarà l’interno dell’antico “Palazzo Medici”, sede della Città Metropolitana. Il Premio Internazionale “Bronzi Di Riace” è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e dalla Città Metropolitana di Firenze e sarà presentato dal fondatore e presidente Giuseppe Tripodi. Testimonial è Paola La Salvia, tenente colonnello della Guardia di finanza. «Con il Premio – è scritto in una nota – il presidente Tripodi ha inteso ispirarsi al celebre ritrovamento delle due maestose statue di bronzo dei due guerrieri di origine greca, risalenti probabilmente al 450 a. C., per mettere in luce le eccellenze di donne e uomini, celebrandone il talento e la passione».

Tra le personalità insignite Giuseppe Cricenti magistrato della Corte di Cassazione; Bruno Strati, Prefetto; Franco Marsico; Massimo Clementi, docente di Microbiologia e Virologia Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; Michele Accardo, specialista in Ortopedia e Traumatologia; Bernardo Misaggi, medico chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia; Vincenzo Nicola Telesa direttore Dipartimento Medicina e Chirurgia Università di Perugia; Agnese Pini, direttrice de La Nazione; Benno Albrecht, rettore dell’Università Iuav di Venezia; Gregorio Agresta, dirigente generale dei Vigili del Fuoco; Margherita Amarelli imprenditrice; Pastificio Fabri; Roberto Vasarri; Consolata Golfo, giornalista e presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Norman Accademia Costituzione di società; Giuseppe Prete, cancelliere europeo World Organization of Ambassadors; Alessandro Greco, conduttore televisivo e radiofonico; Giuseppe Lanzetta, direttore d’orchestra; Gaspare Maniscalco violinista, liutaio e poeta. (Ansa)