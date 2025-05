Reggina in finale, battuta la Vibonese. Sambiase ko

le semifinali playoff

La Reggina supera la Vibonese e conquista la finale playoff del girone I della serie D. Una gara dominata dalla compagine amaranto che, come dichiarato dal suo tecnico Brunello Trocini, punta fortemente sui playoff per sperare in un ripescaggio in serie C in caso di mancata iscrizione al torneo di altre compagini. Al 9’ Reggina già in vantaggio: Barillà viene atterrano in area da un avversario e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto lo stesso capitano amaranto porta in vantaggio in suoi spiazzando Bolzon. In chiusura di tempo Barranco di testa colpisce il palo. Nella ripresa la Reggina controlla il match senza grossi affanni. Al 35’ si fa male Barillà, costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Grillo. Nel finale di gara arriva il raddoppio della squadra di Trocini con De Felice servito da Barranco. Finisce 2-0. Domenica prossima al “Granillo” la Reggina affronterà in finale la Scafatese che sempre oggi ha superato con lo stesso risultato l’altra calabrese Sambiase nella seconda semifinale di giornata. A decidere la sfida le reti di Altobello e Palmieri al 20’ e 30’ del primo tempo. Ma al di là della sconfitta, i ragazzi di Morelli sono usciti dal campo a testa alta e meritano un grande applauso, non solo da parte dei proprio tifosi, per l’incredibile stagione disputata. (redazione@corrierecal.it)

