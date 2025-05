Lamezia, Bevilacqua: «Non sparirò il giorno dopo le elezioni»

verso il voto

LAMEZIA TERME «Non ho messo manifesti in giro per la città perché la mia faccia la conoscete tutti, il mio impegno pure. Io non sparirò il girono dopo le elezioni come hanno sempre fatto e come faranno in molti, mi troverete sempre dalla vostra parte. Mi hanno offerto importanti incarichi per farmi desistere ma ho rifiutato, hanno cercato di comprarmi con nomine e grandi promesse ma io non sono merce di scambio, non avrei mai potuto accettare per dignità personale, per la mia famiglia e per quei giovani meravigliosi che si sono candidati nelle mie liste». Questo un passaggio dell’intervento del candidato sindaco Giampaolo Bevilacqua pronunciato domenica 11 maggio sul corso Giovanni Nicotera.

Ad aprire l’incontro, quattro mamme, per omaggiare tutte le madri nel giorno della festa dedicata loro: le candidate Simona Mascaro, Pasqualina Ventura, Felicia Villella e, non candidata, Gabriella Mazzocca. Hanno proseguito con gli interventi Valeria Mastroianni, Antonio de Ponto, Salvatore Accordino e ha concluso l’evento molto partecipato il candidato a sindaco Gianpaolo Bevilacqua.

Voce ai candidati quindi, i quali hanno illustrato quali saranno le priorità del proprio impegno: viabilità, decoro urbano, famiglia, turismo e altri argomenti di interessi pubblico. Molti saranno gli incontri pubblici in tutte le zone della città del candidato a sindaco Gianpaolo Bevilacqua e dei candidati al consiglio comunale che promettono di non trascurare nessuna latitudine di Lamezia Terme, a tal proposito verrà presto reso noto il calendario dei prossimi appuntamenti pubblici.

Il candidato a sindaco ha poi concluso dicendo che «il Comune deve tornare ad essere alleato dei cittadini, un comune amico, una casa sempre aperta e non predominio di pochi. Le persone che oggi troviamo candidate a destra o a sinistra sono le stesse da anni, sempre le stesse, quindi se verranno elette non cambierà niente. Solo noi possiamo restituire Lamezia Terme ai cittadini». (redazione@corrierecal.it)

