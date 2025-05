Ruba i bagagli a una turista: un calabrese arrestato ad Ostia

l’episodio sul lungomare

Ruba da un’auto in sosta sul lungomare Paolo Toscanelli, a Ostia, quando è stato sorpreso in flagrante da un carabiniere in transito. Un uomo di 62 anni, originario della provincia di Reggio Calabria e con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di furto su autovettura. A bloccarlo lo scorso pomeriggio è stato un militare del nucleo investigativo di Ostia, che lo ha visto mentre estraeva uno zaino e due borsoni dall’auto di una turista. Poco dopo, grazie all’intervento di una pattuglia della stazione dei carabinieri di Ostia, l’uomo è stato fermato e la refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria, una turista francese di 45 anni. Durante la successiva perquisizione del veicolo in uso al 62enne, parcheggiato poco distante, i carabinieri hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso, due sfollagente e due coltelli a serramanico.

