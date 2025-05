Catanzaro, quando il teatro incontra la solidarietà

in agenda

CATANZARO Giovedì 15 maggio, alle ore 15.30, nel foyer del Teatro Comunale di Catanzaro, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Uomo e Galantuomo”, che vedrà protagonisti i ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di Catanzaro. Un evento speciale che unisce teatro, impegno civile e solidarietà promossa dall’associazione A.C.S.A.&STE Ets e dalla Camera Penale di Catanzaro, in collaborazione con l’Istituto Penitenziario Minorile di Catanzaro e il sostegno del Teatro Comunale e dell’Agenzia Present&Future, e la collaborazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco”. Lo spettacolo, in programma il 7 giugno al Teatro Comunale, nasce da una proposta spontanea degli stessi giovani detenuti, desiderosi di contribuire concretamente a una causa nobile: sostenere il progetto “We Will Make Your Dream Come True”, che da anni realizza i sogni dei piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell’AOU “R. Dulbecco”.

Alla conferenza stampa parteciperanno:

• Dott. Francesco Pellegrino, direttore dell’Istituto Penale Minorile di Catanzaro;

• Dott. Giuseppe Raiola, presidente dell’associazione Acsa&Ste ETS;

• Dott.ssa Maria Concetta Galati, Acsa&Ste ETS;

• Avv. Francesco Iacopino, presidente della Camera Penale “A. Cantafora”;

• Gli avvocati Danilo Iannello, Enzo Galeota, Piero Mancuso, Silvia Raiola e Fabiola Scozia, componenti della Camera Penale;

• Dott.ssa Simona Carbone, commissario straordinario dell’AOU “R. Dulbecco”.

• Dott. Pietro Maglio, Lions Club Catanzaro Host

• Francesca Gallello, presidente Associazione Veliero Aps.

• Roberto Calaminici, regista e componente Associazione “Finché non capita a te”. Durante l’incontro con la stampa verranno illustrati i dettagli dell’iniziativa, il valore educativo e sociale del progetto e l’importanza di un gesto che abbatte le barriere tra il dentro e il fuori, tra il carcere e la comunità, mostrando la forza trasformativa dell’arte e del teatro. L’appuntamento rappresenterà anche l’occasione per lanciare un appello alla partecipazione della cittadinanza e per sensibilizzare istituzioni, associazioni e imprese locali a sostenere l’evento, contribuendo a far sì che ogni euro raccolto attraverso i biglietti vada interamente ai piccoli pazienti.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato