Il Consiglio regionale non s’affretta. In aula dopo il primo turno elettorale

REGGIO CALABRIA Se ne parla dopo il primo turno delle Amministrative. Il Consiglio regionale si prende una pausa elettorale tornando a riunirsi in una data compresa tra il 28 e il 31 maggio prossimi: è quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo convocata oggi dal presidente Filippo Mancuso. A riferirlo fonti di Palazzo Campanella. Nei prossimi giorni sarà indicata la data precisa così come ancora da decidere sarà l’ordine del giorno della prossima seduta consiliare: sotto questo aspetto si attenderebbe anche l’esito di alcune Commissioni. La decisione di far slittare il prossimo Consiglio regionale a fine maggio, dopo il primo turno elettorale, risponderebbe anche a una ragione di opportunità, vale a dire l’esigenza di evitare interferenze in piena campagna elettorale sgomberando il campo dal sospetto di “captatio benevolentiae” o di pratiche che possano avere un impatto anche sul voto. Ma – riferiscono diversi osservatori – potrebbe anche derivare dal fatto che sul piano politico e normativo al momento non ci sono particolari urgenze né riforme da portare in aula, a conferma di una “frenata” e di una fase della legislatura regionale dal ritmo più compassato, soprattutto da parte della maggioranza di centrodestra, come del resto è quasi fisiologico quando si è entrati nella seconda metà della legislatura stessa. Il dato di sintesi è che l’ultima seduta di Consiglio regionale si è tenuta lo scorso 8 aprile: la prossima dunque sarà convocata dopo quasi due mesi… (a. cant.)

