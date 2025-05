A Cosenza partita la campagna di educazione ambientale

il lancio promozionale

COSENZA «E’ partita questa mattina la campagna di sensibilizzazione e di educazione ambientale che ha come testimonial d’eccezione Peppino Mazzotta, al quale ancora una volta rivolgo i miei sentimenti di gratitudine per la sua sensibilità e disponibilità, attraverso la quale intendiamo accrescere e potenziare le nostre politiche ambientali e di decoro urbano». Lo afferma il sindaco Franz Caruso annunciando il lancio promozionale di una serie di servizi e strumenti pubblicitari volti a sostenere le azioni poste in essere dall’Amministrazione Comunale per una città più pulita, decorosa e sostenibile. Alla messa in onda dello spot televisivo realizzato per l’occasione ed in cui è proprio Peppino Mazzotta che invita i cosentini ad avere cura della loro città verso la quale «tutti dobbiamo sentirci responsabili», è seguita da questa mattina l’affissione di manifesti e locandine. Contemporaneamente si sta consegnando ai cittadini il materiale informativo per una corretta gestione della differenziata ed è stata scelta l’isola ecologica di via Cesare Baccelli come fulcro della distribuzione perché posta in una zona centrale del territorio urbano e molto frequentata. «Nelle prossime settimane – sostiene Franz Caruso – saranno intraprese anche una serie di iniziative pubbliche alle quali parteciperò personalmente, per chiedere il sostegno dei nostri concittadini a mantenere pulita ed a rispettare la città. Nel prossimo mese di settembre, inoltre, insieme a Peppino Mazzotta faremo partire un tour nelle scuole cittadine per parlare al nostro futuro, che sono i bambini, con la speranza di poter inculcare in ognuno di loro l’amore ed il rispetto per Cosenza». «La campagna di sensibilizzazione posta in essere – ha concluso Franz Caruso – è parte importante di un progetto ambizioso che stiamo portando avanti per rendere Cosenza sempre più bella e più accogliente. Un obiettivo che, lo ripeto, raggiungeremo solo se arriveremo al cuore dei nostri cittadini. Sono convinto, infatti, che avremo, finalmente, una città più ordinata e pulita solo se avremo la collaborazione dei nostri concittadini e sarà rispettata da tutti noi».

