Coppa America: per la prima volta si disputerà in Italia

Il Governo italiano, in collaborazione con il Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht Squadron, “è lieto di annunciare l’Italia come Paese Ospitante e Napoli come Città Ospitante per la 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup che si terrà nella primavera e nell’estate del 2027. Per la prima volta in assoluto, la Louis Vuitton Cup e Louis Vuitton l’America’s Cup Match si svolgeranno in Italia, un Paese con una delle storie più straordinarie e appassionate nella tradizione dell’America’s Cup. Nel 2027, il mondo guarderà all’Italia, e in particolare a Napoli, capitale della regione Campania, sito Patrimonio Unesco e una delle città più antiche d’Europa, che diventerà la Città Ospitante per il trofeo sportivo internazionale più antico al mondo. La competizione per la 38ª America’s Cup Louis Vuitton si svolgerà sotto l’ombra del Vesuvio, proprio lungo la costa della vibrante città, con un patrimonio orgoglioso e ricco di storia. L’Italia e Napoli offrono alla Louis Vuitton 38ª America’s Cup un’esperienza senza pari che contribuirà ad accrescere il mito, la passione, la rivalità e l’innovazione della America’s Cup”.